تعرف على مواعيد تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بمدينة أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد جهاز مدينة 6 أكتوبر، لتسليم أراضى الإسكان الاجتماعى، الخاصة بالقرعات السابقة.
من جانبه قال المهندس شريفالشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن عملية التسليم تبدأ من يوم الأحد الموافق 28 يوليو، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12/11/2019.
وأضاف أن الأراضى المقرر تسليمها تقع بمنطقة شمال طريق الواحات جنوب الأحياء السكنية مسلسل رقم (1 – 2 – 3)، والمخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 10/8/2016.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم تسليم القطع بمنطقة شمال طريق الواحات، مسلسل (1)، من 1: 20، يوم الأحد 28/7/2019، والقطع من 21: 40، يوم الإثنين 29/7/2019، والقطع من 41: 60، يوم الثلاثاء 30/7/2019، والقطع من 61: 80، يوم الأربعاء 31/7/2019، والقطع من 81: 100، يوم الأحد 4/8/2019، والقطع من 101: 120، يوم الإثنين 5/8/2019، والقطع من 121: 140، يوم الثلاثاء 6/8/2019، والقطع من 141: 160، يوم الأربعاء 7/8/2019، والقطع من 161: 180، يوم الأحد 18/8/2019، والقطع من 181: 200، يوم الإثنين 19/8/2019، والقطع من 201: 220، يوم الثلاثاء 20/8/2019، والقطع من 221: 240، يوم الأربعاء 21/8/2019، والقطع من 241: 260، يوم الأحد 25/8/2019، والقطع من 261: 280، يوم الإثنين 26/8/2019، والقطع من 281: 300، يوم الثلاثاء 27/8/2019، والقطع من 301: 320، يوم الأربعاء 28/8/2019، والقطع 321: 340، يوم الإثنين 2/9/2019، والقطع من 341: 360، يوم الثلاثاء 3/9/2019، والقطع من 361: 380، يوم الأربعاء 4/9/2019، والقطع من 381: 400، يوم الأحد 8/9/2019، والقطع من 401: 420، يوم الإثنين 9/9/2019، والقطع من 421: 440، يوم الثلاثاء 10/9/2019، والقطع من 441: 467، يوم الأربعاء 11/9/2019، وتم تخصيص يوم الأحد 15/9/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع.
وأضاف: سيتم تسليم القطع بمسلسل (2)، من 1: 20، يوم الأحد 22/9/2019، والقطع من 21: 40، يوم الإثنين 23/9/2019، والقطع من 41: 60، يوم الثلاثاء 24/9/2019، والقطع من 61: 80، يوم الأربعاء 25/9/2019، والقطع من 81: 100، يوم الأحد 29/9/2019، والقطع من 101: 120، يوم الإثنين 30/9/2019، والقطع من 121: 144، يوم الثلاثاء 1/10/2019، وتم تخصيص يوم الأربعاء 2/10/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع، وسيتم تسليم القطع بمسلسل (3)، من 1: 20، يوم الأحد 13/10/2019، والقطع من 21: 40، يوم الإثنين 14/10/2019، والقطع من 41: 60، يوم الثلاثاء 15/10/2019، والقطع من 61: 80، يوم الأربعاء 16/10/2019، والقطع من 81: 100، يوم الأحد 20/10/2019، والقطع من 101: 120، يوم الإثنين 21/10/2019، والقطع من 121: 134، يوم الثلاثاء 22/10/2019، وتم تخصيص يوم الأربعاء 23/10/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع.
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