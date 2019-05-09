كتب هشام عبد الجليل
أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء خلال الأيام القليلة المقبلة، وفيما يلى أبرز ما تضمنه القانون سواء الحالات التى لن يتم التصالح عليها، وآلية التصالح، وقيمة التصالح:
لا يجوز التصالح على المبانى التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتعدى على خطوط التنظيم، والمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
يحظر التصالح على المبانى التى تتجــــاوز قيـــود الارتفاع، البناء على الأراضى المملوكة للدولة، النباء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية...
كانت هذه تفاصيل خبر قبيل الإنتهاء من اللائحة التنفيذية.. تعرف على كيفية التصالح فى مخالفات البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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