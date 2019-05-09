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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الداش كوين حول مستوى 120.00، ويظهر بعض الميل الصاعد الطفيف الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، خصوصاً وأن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على اختراق مستوى 130.20 للاندفاع نحو 147.34 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
من هنا، فإن الاتجاه الصاعد سيبقى مرجحاً خلال الفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 116.40 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 116.00 والمقاومة 130.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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