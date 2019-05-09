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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يواجه دعم قوي – تحليل - 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين بعض الميل الصاعد بعد أن وجد دعم قوي عند مستوى 75.35، ويحتاج للحصول على حافز سلبي يكفي لدفع السعر لكسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام استمرار الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يستهدف مستوى 69.80 كمحطة تالية.
من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 84.30 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 80.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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