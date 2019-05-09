شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يستأنف الارتفاع – تحليل - 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الإيثريوم على ثباته فوق مستوى 170.76 بعد الانخفاض القوي الذي شهده يوم أمس، ليبدأ بالارتفاع الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي تبدأ أهدافه عند 191.50 وتمتد إلى 206.65 بعد اختراق المستوى السابق. المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات الإيجابية، والتي يشترط استمرارها الثبات فوق مستوى 170.76. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 165.00 والمقاومة 191.50 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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