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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يحاول بإيجابية – تحليل - 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البتكوين تداولات إيجابية الآن في محاولة للتعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، لكن يحتاج السعر للثبات فوق 6170.00 لتأكيد استمرار الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه من المستوى المذكور.
نشير إلى أن تأكيد الاختراق سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 6400.00 على المدى القريب، بينما التداول دونه من جديد سيعيد تفعيل السيناريو السلبي الذي يستهدف مستويات 5945.00 ثم 5610.00 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 5900.00 والمقاومة 6400.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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