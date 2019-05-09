الدولار مقابل الفرنك يحاول بإيجابية – تحليل - 09-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بتقديم المحاولات الإيجابية، ويحصل على إشارة تقاطع إيجابي من خلال مؤشر ستوكاستيك، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 دعم السعر من الأسفل.
وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.0310 كمحطة رئيسية تالية، في حين يشترط استمراره الثبات فوق مستوى 1.0128.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0150 والمقاومة 1.0280
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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