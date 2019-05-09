شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية طفيفة ليبتعد تدريجياً عن مستوى 0.7044، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، في حين يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 0.6905.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6920 والمقاومة 0.7044

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط