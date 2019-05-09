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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواجه ضغط سلبي – تحليل - 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الانخفاض ليختبر حاجز 1.3000، وقد يجري اختباراً لمستوى الدعم المحوري 1.2962 قبل استئناف الميل الصاعد من جديد.
وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1.2962 والثبات بإغلاق يومي دونه، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 1.3226.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2960 والمقاومة 1.3100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي
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