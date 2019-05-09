شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يضغط على الدعم – تحليل - 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار مقابل الين محاولات لكسر مستوى 110.08 الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل تدريجي ليزحف نحو مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 109.44. المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات دون مستوى 110.86. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.20 والمقاومة 110.86 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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