الاقتصاد

الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي فوق المتوسط المتحرك – تحليل - 09-05-2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي فوق المتوسط المتحرك – تحليل - 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي فوق المتوسط المتحرك 50، ويقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارة تقاطع إيجابي على الإطار الزمني لأربع ساعات، مما يشكّل حافز إيجابي نتوقع أن يساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.3500 سيؤكد امتداد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.3700.

 

وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1.3382 والثبات بإغلاق يومي دونه.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3400 والمقاومة 1.3560

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي فوق المتوسط المتحرك – تحليل - 09-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا