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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي فوق المتوسط المتحرك – تحليل - 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي فوق المتوسط المتحرك 50، ويقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارة تقاطع إيجابي على الإطار الزمني لأربع ساعات، مما يشكّل حافز إيجابي نتوقع أن يساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.3500 سيؤكد امتداد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.3700.
وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1.3382 والثبات بإغلاق يومي دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3400 والمقاومة 1.3560
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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