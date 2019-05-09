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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه مقاومة قوية – تحليل - 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الذهب مقاومة قوية شكلها خط الاتجاه الهابط الموضح بالصورة، ليتذبذب حول المتوسط المتحرك 50 الآن، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من سلبيته ليصل إلى مناطق التشبّع في البيع، مما يشكّل حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر للارتفاع من جديد، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد مرجحاً للجلسات القادمة.
الهدف الرئيسي المتوقع يتواجد عند 1302.60، في حين يمثل كسر 1275.30 عامل سلبي سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى اللحظي والقصير.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1270.00 والمقاومة 1300.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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