شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن انخفاض أسعار الياميش فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن كشفت شعبة العطارة فى غرفة القاهرة التجارية، عن تراجع أسعار الياميش فى الأسواق هذا العام بنسبة تراوحت ما بين 15 إلى 20% بالأسواق، نقدم 10 معلومات عن الأسعار وتراجعها.

- 80% من الياميش مستورد والباقى إنتاج محلى.

- تراجع سعر الزبيب الإيرانى من 80 جنيها إلى 60 جنيها للكيلو.

- انخفاض جوز الهند من 50 جنيها العام الماضى إلى ما بين 35 إلى 40 جنيها هذا العام.

- تراجع اللوز من 220 جنيها إلى 180 جنيها بتراجع كبير جدا.

Advertisements

- الفستق تراجع سعره من 320 جنيها إلى 280 جنيها للكيلو.

- المشمشية انخفضت من 90 جنيها العام الماضى إلى 70 جنيها هذا العام.

- لفة قمر الدين تتراوح أسعارها ما بين 10 إلى 60 جنيها، بعد أن كانت أسعارها العام الماضى من 15 جنيها وتصل لـ80 جنيها.

- كيلو عين الجمل يسجل 80 جنيها بعد أن كان 90 جنيها العام الماضى.

- الكركدية السودانى انخفض إلى 36 جنيها بعد أن كان 50 جنيها العام الماضى.

- كيلو البلح يبدأ سعره من 6 جنيهات.