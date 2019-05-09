شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن انخفاض أسعار الياميش فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن كشفت شعبة العطارة فى غرفة القاهرة التجارية، عن تراجع أسعار الياميش فى الأسواق هذا العام بنسبة تراوحت ما بين 15 إلى 20% بالأسواق، نقدم 10 معلومات عن الأسعار وتراجعها.
- 80% من الياميش مستورد والباقى إنتاج محلى.
- تراجع سعر الزبيب الإيرانى من 80 جنيها إلى 60 جنيها للكيلو.
- انخفاض جوز الهند من 50 جنيها العام الماضى إلى ما بين 35 إلى 40 جنيها هذا العام.
- تراجع اللوز من 220 جنيها إلى 180 جنيها بتراجع كبير جدا.
- الفستق تراجع سعره من 320 جنيها إلى 280 جنيها للكيلو.
- المشمشية انخفضت من 90 جنيها العام الماضى إلى 70 جنيها هذا العام.
- لفة قمر الدين تتراوح أسعارها ما بين 10 إلى 60 جنيها، بعد أن كانت أسعارها العام الماضى من 15 جنيها وتصل لـ80 جنيها.
- كيلو عين الجمل يسجل 80 جنيها بعد أن كان 90 جنيها العام الماضى.
- الكركدية السودانى انخفض إلى 36 جنيها بعد أن كان 50 جنيها العام الماضى.
- كيلو البلح يبدأ سعره من 6 جنيهات.
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