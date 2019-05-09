شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يعزز من مكاسبه - تحليل صباحي - 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.88% بما يعادل 55.52 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط .

Advertisements

ولهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 6434.69 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 6274.04 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6200.00 ومستوى المقاومة 6434.69 .