شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليظل بذلك مستنداً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وقد تخطي دعم خط الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.77% بما يعادل -69.06 نقطة . ولهذا تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 9400.00 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 8800.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8800.00 ومستوى المقاومة 9200.00 . Advertisements عدد أسهم الشركات الرابحة 51 عدد أسهم الشركات الخاسرة 115 عدد أسهم الشركات الثابتة 23 عدد أسهم الشركات المتداولة 190

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