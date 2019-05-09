شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة امس الأربعاء، حيث سجل انخفاض بلغ 5056 نقطة، الا انه اغلق عند مستوى 5123 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 5150 نقطة، وفي حالة نجاح المؤشر في تجاوز هذا المستوى، فانه سيشهد مزيدا من الارتفاع للوصول لمستوى المقاومة 5250 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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