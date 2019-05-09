شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يقترب من دعم هام -تحليل صباحي- 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 2712 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي والقوي عند 2690 نقطة، حيث يقابل الحد السفلي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، وهو ما قد يدفع بالمؤشر لاعلى مرة أخرى لمستوى المقاومة 2730 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 2690 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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