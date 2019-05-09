شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل كبير خلال تداولات امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 10123 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس ارتفاع وتيرة لبيع، ومقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 10100 نقطة، وهو المستوى الذي توقعنا الوصول اليه سابقا، وفي حالة اختراقه فسيواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 9750 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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