شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض بفعل الضغوط الواردة من الحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم متخلية عن مكاسبها السابقة بالجلسة، في حين استقر "داو جونز"، وذلك مع استمرار تصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.



ووردت إشارات متضاربة بشأن التوترات التجارية حيث أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي التقدم رسمياً بطلب لتفعيل قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن زيادة الرسوم الجمركية ضد واردات من منتجات صينية بمائتين مليار دولار يوم الجمعة.



ومع ذلك، لا يزال البيت الأبيض يناقض نفسه حيث أعلن تلقي رسائل من الصين تشير إلى رغبتها في التوصل إلى اتفاق تجاري.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 1.2% مغلقاً عند 62.12 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.3 دولار وأقل سعر عند 61.07 دولار.

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وارتفع "برنت" بنسبة 0.7% وأغلق عند 70.37 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر عند 70.7 دولار وأقل سعر عند 69.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "الداو جونز" بنقطتين فقط مغلقاً عند 25967 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26118 نقطة وأقل مستوى عند 25889 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل عشرين نقطة) إلى 7943 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8004 نقطة، وأقل مستوى عند 7923 نقطة.



أما "ستاندرد أند بورز"، فقد تراجع بنسبة 0.1% (ما يعادل أربع نقاط) إلى 2879 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 2897 نقطة وأقل مستوى عند 2873 نقطة.