الاقتصاد

ارتفاع طفيف للريبل وبتكوين رغم اختراق واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية العملات الرقمية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم على الرغم من عملية اختراق لواحدة من أكبر بورصات هذه الأصول الافتراضية على مستوى العالم.


وتمكن قراصنة من اختراق بورصة "بينانس" للعملات الرقمية واستولوا على "بتكوين" بقيمة أربعين مليون دولار اليوم، ووصف مسؤولو البورصة بأنها عملية اختراق واسعة النطاق.


وأعلن مسؤولو "بينانس" أنهم سيعوضون الضحايا بواسطة أموال لدى البورصة في صندوقها الخاص بالطواريء كا سيتم تشديد الإجراءات الأمنية.

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وفي سياق منفصل، أعلنت بورصة "بيتفينيكس" للعملات الرقمية أنها ستنفذ طرحاً اوليا يستهدف جمع مليار دولار من المستثمرين.


وعلى صعيد التداولات، ارتفعت الريبل بحلول الساعة 20:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.31 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.31 دولار وأقل سعر عند 0.30 دولار.


وارتفعت "بتكوين" بنسبة 0.4% إلى 5943 دولارا، وبلغت أعلى سعر عند 5983.1 دولار وأقل سعر عند 5737.9 دولار.

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