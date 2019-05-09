شكرا لقرائتكم خبر عن سائقو "أوبر" يضربون في عدد من المدن حول العالم قبيل إدراج أسهمها للاكتتاب العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دخل العديد من السائقين الذين يعملون لدى "أوبر تكنولوجيز" في إضراب بعدد من المدن على مستوى العالم أبرزها نيويورك بالولايات المتحدة احتجاجاً على تدني رواتبهم.



ولم يقتصر الأمر على "أوبر"، بل أضرب أيضاً عدد من سائقي شركة "ليفت" الأمريكية المنافسة في أمريكا الشمالية احتجاج على ضعف الرواتب.



وأعرب العديد من السائقين عن غضبهم حيال هذا الأمر مشيرين إلى أنه يجب الدفع جيدا من أجل الحصول على خدمة جيدة.

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واشتكى الكثير من السائقين كذلك بسبب طول ساعات العمل التي أحيانا تصل إلى 14 ساعة يومياً وطلبوا رواتب ومكافآت على هذه الساعات الطويلة.



وانضم عدد من سائقي التاكسي التقليدي في نيويورك إلى الإضراب تضامناً مع زملائهم في "أوبر" و"ليفت" الذين يريدون المزيد من الخدمات والمزايا.



ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لـ"أوبر" أن الشركة تمنح رواتب تنافسية لموظفيها وسائقيها وأن الإضراب المشار إليه في نيويورك لا يمثلهم على الإطلاق مضيفاً أنهم عبارة عن خمسمائة سائق، وهو عدد يقل عن 1% من إجمالي عدد السائقين في هذه المنطقة وحدها.



تأتي الإضرابات التي تواجهها "أوبر" في الوقت الذي تستعد فيه الشركة هذا الشهر لإدراج أسهمها للاكتتاب العام في البورصة الأمريكية، وهو اكتتاب يتوقع محللون الأكبر منذ إدراج "فيسبوك" لأسهمها.