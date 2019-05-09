شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز" تنوي استثمار 700 مليون دولار وإضافة مئات الوظائف في ولاية "أوهايو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "جنرال موتورز" الأمريكية اليوم أنها تنوي استثمار 700 مليون دولار وخلق 450 وظيفة جديدة في أنشطتها الصناعية بولاية "أوهايو" كما تتفاضو لبيع مصنعها في مدينة "لورسدتاون" بالولاية إلى شركة "وورك هورس جروب" لصناعة الشاحنات الكهربائية.



وأوضحت المديرة التنفيذية للشركة "ماري بارا" أن الاقتصاد الأمريكي وأعمال "جنرال موتورز" قويين، وهو ما يمكن الإدارة من توسيع التزامها بزيادة أعداد الوظائف وفرص العمل الجديدة في "أوهايو".



وأضافت "بارا" أن "جنرال موتورز" تتوقع إضافة المزيد من الوظائف في السوق الأمريكي بمرور الوقت لدعم رؤيتها التوسعية ودعم أيضاً الاقتصاد.

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وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد استبق إعلان "جنرال موتورز" بتصريحات على حسابه بموقع "تويتر" حيث أعرب عن شكره لـ"بارا" لبيعها المصنع لـ"وورك هورس جورب" وإعادة الاستثمار وزيادة الوظائف في "أوهايو".



وعلق "ترامب" على هذا الأمر بتغريدة مفادها: "أخبار عظيمة لمواطني ولاية أوهايو"، ثم استتبع التغريد بالأنباء عن الاستثمار والوظائف.



وكانت "جنرال موتورز" قد أغلقت مصنعها المشار إليه في "أوهايو" خلال مارس/آذار الماضي بعد أن صنعت داخله أكثر من 16 مليون سيارة على مدار خمسين عاماً، وتنوعت المنتجات من سيارات ركاب إلى شاحنات إلى سيارات رياضية.



وأثارت "جنرال موتورز" غضب الرئيس الأمريكي في العام الماضي بعد الإعلان عن خطة تقشفية وخفض للإنفاق والاستثمارات وتسريح آلاف الوظائف وإغلاق خمسة مصانع بالولايات المتحدة وكندا.