شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض مع استمرار القلق العالمي من النزاع التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم في ظل استمرار المخاوف في الأسواق العالمية بشأن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي يضر الطلب على المعادن.



وأعلن البيت الأبيض اليوم فرصة عقوبات جديدة ضد إيران، ولكن هذه المرة ضد صناعات الصلب والألمنيوم والنحاس في طهران بهدف ممارسة المزيد من الضغط على اقتصاد البلاد.

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وكشف مكتب الممثل التجاري في أمريكا عن التقدم بالوثائق الرسمية المطلوبة لتفعيل قرار الرئيس "دونالد ترامب" يوم الجمعة المقبل من خلال زيادة الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%.



وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:02 بتوقيت جرينتش عند 97.6 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وانخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.4% وأغلقت عند 14.862 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 14.99 دولار وأقل سعر عند 14.835 دولار.