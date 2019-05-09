شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل الانخفاض في ظل عدم اليقين بشأن "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع استمرار عدم اليقين المحيط بالأجواء في المملكة المتحدة خاصة فيما يتعلق بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وانهارت المحادثات بين رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" وزعيم حزب العمال المعارض "جيريمي كوربين" للتوصل إلى اتفاق يتم من خلاله صياغة الانسحاب من التكتل الأوروبي الموحد.



ويرى مراقبون صعوبة وجود خطة تتفق عليها جميه الأطراف لا سيما البرلمان في المملكة المتحدة وتقرها بروكسل في نفس الوقت.

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وبالتزامن مع هذه العوامل السلبية، تحتدم النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما يلقي بظلاله سلبياً على الأسواق العالمية، وبالطبع ليست بريطانيا بمعزل عن ذلك.



وتعتزم الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% يوم الجمعة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 18:30 بتوققيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.3005، وسجل أعلى مستوى عند 1.3081 وأقل مستوى عند 1.2988.