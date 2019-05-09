شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع في ختام التعاملات مع توجه المستثمرين نحو الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم على الرغم من استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ولكن المستثثمرين أقبلوا على أسواق الأسهم رغم استمرار القلق حيال النزاع التجاري.



وأعلنت الإدارة الأمريكية اليوم أنها ستفعل قرار الرئيس "دونالد ترامب" بزيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع صينية بمائتي مليار دولار إلى 25% يوم الجمعة القادم من 10% حالياً.



وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بفرض رسوم جمركية على واردات من سلع صينية بقيمة 325 مليار دولار إضافية مشيراً إلى أن هذه التعريفات تفيد الاقتصاد وتدعم نموه.

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وأعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم أنها ستتخذ الإجراءت المناسبة واللازمة للرد على قرار الإدارة الأمريكية يوم الجمعة.



وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:07 بتوقيت جرينتش عند 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفض سعر الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.3% إلى 1281.40 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر 1282.80 دولار وأقل سعر عند 1280.2 دولار.