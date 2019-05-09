شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه نحو الارتفاع بشكل طفيف خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم على الرغم من احتدام النزاع التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين على مستوى العالم.



وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايثايزر" اليوم أن قرار الرئيس الأمريكي بشأن الصين سيدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة القادمة.

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ويشتمل هذا القرار على زيادة الرسوم الجمركية ضد واردات من السل الصينية المقدرة قيمتها بنحو 200 مليار دولار إلى 25% من 10% في الوقت الحالي.



ومن جانبها، أعلنت الحكومة الصينية أنها ستتخذ الخطوات اللازمة للرد على التعريفة الجمركية الإضافية التي ستفعلها الحكومة الأمريكية نهاية هذا الأسبوع.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.