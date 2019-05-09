شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه عقب انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم مدعومة باستقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعززت مكاسبها في أعقاب انخفاض المخزونات الأمريكية في قراءتها الأسبوعية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم انخفاض مخزون الخام في أمريكا بأربعة ملايين برميل في الأسبوع الماضي، في حين توقع محللون انخفاضها بحوالي 2.2 مليون برميل.



وجاءت هذه البيانات على عكس ما أعلنه معهد البترول الأمريكي أمس في بيانات أولية أظهرت ارتفاع مخزونات النفط بنحو 2.8 مليون برميل في الولايات المتحدة.

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وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:57 بتوقيت جرينتش عند 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:56 بتوققيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 62.07 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.3 دولار وأقل سعر عند 61.07 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.7% إلى 70.3 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 70.7 دولار وأقل سعر عند 69.3 دولار.