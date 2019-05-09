شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار النيوزلندي بعد قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض معدل الفائدة على خلاف ما توقعت الأسواق.



وأعلن البنك الركزي النيوزلندي اليوم خفض معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 1.50% من 1.75% سابقا، بينما توقعت الأسواق الإبقاء عليها دون تغيير.

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يأتي ذلك في ظل مخاوف الركود الاقتصادي الذي يخشى منها أعضاء البنك المركزي بالتزامن مع القلق حيال الاقتصاد العالمي والحمائية التجارية.



وأعلنت الولايات المتحدة أنها قرار الرئيس "دونالد ترامب" سيدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة القادمة حيث سيتم رفع معدل الفائدة على واردات من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.658، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6606 وأقل سعر عند 0.6506.