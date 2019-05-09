شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط الأمريكية بأربعة ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو أربعة ملايين برميل إلى إجمالي 466.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى تراجع قدره 2.2 مليون برميل.



وانخفض أيضاً مخزون البنزين بحوالي 600 ألف برميل في نفس الفترة في حين تراجعت مخزونات المقطرات بحوالي 200 ألف برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية ارتفاع مخزونات النفط بالولايات المتحدة بحوالي 2.8 مليون برميل.