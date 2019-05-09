الاقتصاد

هبوط مخزونات النفط الأمريكية بأربعة ملايين برميل في الأسبوع الماضي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط الأمريكية بأربعة ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو أربعة ملايين برميل إلى إجمالي 466.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى تراجع قدره 2.2 مليون برميل.


وانخفض أيضاً مخزون البنزين بحوالي 600 ألف برميل في نفس الفترة في حين تراجعت مخزونات المقطرات بحوالي 200 ألف برميل.


وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية ارتفاع مخزونات النفط بالولايات المتحدة بحوالي 2.8 مليون برميل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبوط مخزونات النفط الأمريكية بأربعة ملايين برميل في الأسبوع الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا