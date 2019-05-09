شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستقر ترقباً لقرار الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم مع توجه انظار الأسواق العالمية نحو تفعيل الولايات المتحدة لقرار زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع صينية بمائتي مليار دولار.



وذكرت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزارة الخزانة الأمريكية تقدمت بطلب بالفعل من أجل تفعيل قرار الرئيس "دونالد ترامب" بزيادة الرسوم الجمركية المشار إليها.

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كما هدد "ترامب" ايضاً باستهداف المزيد من الواردات الصينية لبلاده بتعريفات جمركية قاسية، وهو أمر سيستدعي رد بكين بالتبعية كما أنه سيؤزم الأسواق العالمية.



ويخشى محللون في الوقت الحالي من فتح أمريكا جبهات جديدة في حربها التجارية مع دول أخرى ربما تكون أقربها دول الاتحاد الأوروبي خاصة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي بالفعل لبروكسل.



وانخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش بحوالي 11 نقطة إلى 25952 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنحو ثماني نقاط إلى 7955 نقطة، في حين انخفض" ستاندرد أند بورز" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 2881 نقطة.