شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم مع استمرار القلق في الأسواق العالمية بشأن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأثرت هذه المخاوف بشكل كبير على أداء أسواق الأسهم والسلع بالأمس وظهر ذلك في انخفاض "داو جونز" بنحو 600 نقطة في جلسة الثلاثاء قبل أن يقلص خسائره قليلا عند الإغلاق.

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ولا تزال الأسواق تحاول استيعاب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي أعلن من خلالها عزم إدارته زيادة الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% ابتداءً من يوم الجمعة المقبل من 10% حالياً.



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:14 بتوقيت جرينتش عند 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.4% إلى 2.77 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر عند 2.81 دولار وأقل سعر عند 2.76 دولار.