شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يستأنف مكاسبه مستهدفا أعلى مستوى فى 4 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، لتستهدف مجددا ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، فى ظل الطلب الاستثماري المرتفع فى الوقت الحالي على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:42 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 168.81$ بارتفاع قدره 2.49$ بنسبة 1.5%،حيث سعر الافتتاح عند 166.32$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 169.97$ ،وأدنى سعر عند 162.25$.

فقد الايثريوم بالأمس نسبة 2.9% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 180.74$ لكل وحدة ايثريوم.

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وحقق الايثريوم ارتفاعا بنسبة 5.5% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وسط الأجواء الإيجابية التي تسيطر على السوق الرقمية خلال الفترة الأخيرة.

قال أحد المسؤولين فى هيئة تداول السلع فى الولايات المتحدة CFTC إن الجهة الرقابية يمكن أن تسمح بتداول العقود الآجلة للايثريوم إذا استوفت المتطلبات.

ومن المرجح أن تزيد تجارة العقود المستقبلية من السيولة وتسمح للجهات المؤسسية الفاعلة بالتحوط من مراكزها.

ومع نمو الأسواق ،سوف يتم استخدام هذه الأدوات أكثر وأكثر من قبل المستثمرين الكبار للحفاظ على مخاطرهم تحت السيطرة.