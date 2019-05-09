شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة لا مزيد من الإعفاءات لمشتريات النفط الإيراني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:32 صباحًا, 9 مايو 2019 م المناطق - وكالات أكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك اليوم، أن الولايات المتحدة لن تمنح أي إعفاءات أخرى تسمح لأي دولة بشراء النفط الإيراني دون مواجهة العقوبات الأمريكية.

وأوضح هوك في مؤتمر صحفي في واشنطن أن أسواق النفط العالمية استوعبت بالفعل وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل في إطار حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة الضغط الاقتصادي على طهران.

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