المالية تفي بوعدها وتصرف 98 % من أوامر الدفع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلمت وزارة المالية نحو 128 ألف أمر دفع خلال الربع الأول 2019، بإجمالي 209.4 مليارات ريال، بحسب تغريدة على الحساب الرسمي للوزارة أمس، مبينة أنه جرى صرف ما نسبته 98 % منها.

وأوضحت الوزارة أن نسبة أوامر الدفع للقطاع الحكومي شكلت 84% من إجمالي الأوامر المستلمة، بقيمة 175.09 مليار ريال، وأنه جرى صرف 170.77 مليار ريال منها، مقابل 4.32 مليارات ريال غير مصروفة.

وأشارت إلى أن الأوامر المستلمة من القطاع الخاص شكلت 16% من إجمالي الأوامر المستلمة، بقيمة 34.26 مليار ريال، مبينة أنه جرى صرف 32.66 مليار ريال منها، مقابل 1.6 مليار ريال غير مصروفة.

وذكرت الوزارة أنه جرى صرف أكثر من 32.7 مليار ريال بما نسبته 95% من إجمالي أوامر الدفع الخاصة بمطالبات القطاع الخاص خلال 15 يوما، مشيرة إلى أن أوامر الدفع غير المصروفة بقيمة 1.6 مليار ريال هي تحت إجراءات الصرف ولم تتجاوز مدتها 15 يوما.

وكان وزير المالية محمد الجدعان كشف خلال مشاركته في المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس، بالرياض أخيرا عن صرف 95% من أوامر الدفع في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ ورودها للوزارة، خلال الربع الأول من 2019، مشيرا إلى أن الوزارة التزمت التزاما واضحا بسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما وأوفت بالتزامها.

وأوضح الجدعان أن منصة اعتماد أسهمت بشكل كبير في وضوح عملية التعاقد بين الجهة الحكومية والمقاول، مبينا أن المقاول يستطيع الاطلاع على الالتزامات المطلوبة منه وحقوقه، والمخصصات المالية الموجودة في الجهة الحكومة المعنية لصالح العقود التي تخصه.

وأكد أنه من حق المقاول الذي يعتقد أنه تعرض للضرر من قبل جهة حكومية اللجوء للجهات القضائية المختصة ورفع دعوى ضد هذه الجهة وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

أوامر الدفع خلال الربع الأول 2019

إجمالي عدد الأوامر المستلمة 127927

نسبة الأوامر المنصرفة 98%

نسبة غير المنصرفة 2%

إجمالي قيمة أوامر الدفع 209.4 مليارات ريال

أوامر دفع للقطاع الحكومي

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القيمة 175.09 مليار ريال

النسبة إلى الإجمالي 84%

المنصرف 170.77 مليار ريال

غير المنصرف 4.32 مليارات ريال

نسبة المنصرف 98%

نسبة غير المنصرف2%

أوامر دفع للقطاع الخاص

القيمة 34.26 مليار ريال

النسبة إلى الإجمالي 16%

المنصرف 32.66 مليار ريال

غير المنصرف 1.6 مليار ريال

نسبة المنصرف 95%

مدة الصرف خلال 15 يوما

نسبة غير المنصرف 5%

تحت إجراءات الصرف ولم تتجاوز مدتها 15يوما