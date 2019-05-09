

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **حققت شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة أرباحاً صافية بنحو 1.09 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 1.2 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

**أوضحت شركة «المستثمر الوطني» رداً على الخبر المنشور في «بلومبيرج»، أن نشاط الاستحواذ والدمج يعد جزءاً أصيلاً من أنشطة الشركة؛ لذا فمن الطبيعي أن تقوم بإجراء محادثات مبدئية مع العديد من الشركات الأخرى العاملة في قطاعات صناعية وخدمية مختلفة؛ بحيث تشكل فرصاً استثمارية للشركة وعملائها، ومن الطبيعي أن تتسم هذه المحادثات بطبيعة خاصة في مراحلها الأولية.

**أعلن بنك المشرق عن دخوله في شراكة مع شركة «متلايف»، لإطلاق حملة حصرية يُمنَح بموجبها 5 رابحين محظوظين، وأحد أفراد أسرهم، فرصة مميزة لزيارة مركز كينيدي للفضاء الشهير في أورلاندو بولاية فلوريدا. ولغاية 15 الجاري.

**أعلن مصرف الهلال عن طرح تطبيق «أهلاً» للهواتف الذكية الذي يتيح للعملاء فتح حسابات توفير مصرفية بشكل فوري، وبخطوات بسيطة. ويأتي إطلاق هذا التطبيق المبتكر من مصرف الهلال في إطار مسيرته الاستراتيجية نحو التحول للصيرفة الرقمية.