تراجع أرباح «أملاك» رغم ارتفاع الإيرادات وخفض التكاليف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



حققت أملاك للتمويل صافي أرباح بلغ 1.68 مليون درهم في الربع الأول من عام 2019 مقارنة مع 6.83 مليون درهم في الربع الأول 2018، ولجهة العائد إلى مساهمي الشركة فقد سجلت خسائر 125 ألف درهم، لتصل الخسائر المتراكمة للشركة إلى 1.29 مليار درهم بنهاية الربع الأول. وارتفع إجمالي الإيرادات والمتضمن أرباح القيمة العادلة غير المحققة المرتبطة بعقارات استثمارية، إلى 122 مليون درهم في الربع الأول، بزيادة 24% مقارنة مع 98 مليوناً في الربع الأول 2018.

وارتفعت الإيرادات من أنشطة الأعمال التمويلية 2٪ إلى 43 مليون درهم خلال الربع الأول، مقارنة مع 42 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق.

كما انخفضت التكاليف التشغيلية 3% إلى 29 مليون درهم من 30 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2019، مخصصات بقيمة 44 مليون درهم متعلقة بأصول التمويل الإسلامي، مقارنة مع مخصصات بقيمة مليوني درهم للفترة نفسها من عام 2018.

وسجّلت الشركة تكاليف إطفاء بقيمة 26 مليون درهم بانخفاض نسبته 24% مقارنة مع 34 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وتمثل تكالیف الإطفاء عكس أرباح القيمة العادلة المتعلقة بالاعتراف المبدئي للودائع الاستثمارية، وسوف تختلف تكالیف الإطفاء تبعاً لمستوى تسدید المستحقات للممولین في أي فترة مالية.

وحافظت الأصول على قيمتها عند 6 مليارات درهم، كما بقي إجمالي التزامات الشركة ثابتاً عند 5 مليارات درهم كما في نهاية عام 2018.

وتواصل أملاك إعادة التفاوض مع مموليها على شروط التمويل؛ للسماح بالمزيد من المرونة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة للشركة؛ لتنمية أعمالها بما يحقق النمو في ميزانيتها العمومية، وزيادة قيمة حقوق المساهمين. ولا تزال عملية إعادة التفاوض قائمة في الوقت الراهن، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول الربع الثاني من عام 2019، بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة من الممولين والسلطات المعنية.