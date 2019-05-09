انتعاش ثقة المستهلك في الإمارات خلال الربع الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: بنيمين زرزور



حافظت ثقة المستهلك في دولة الإمارات على ثباتها في الربع الأول من عام 2019 بعد التحسن الكبير الذي طرأ على المزاج العام خلال الربع الأخير من عام 2018.

ورصد تقرير متابعة ثقة المستهلكين الذي تعده شركة «يالا كومبير» دورياً مواقف ألف مستهلك من سكان الإمارات، حيث يشعر 21٪ من المشاركين بثقة أكبر بشأن أوضاعهم المالية مقارنة بما كانوا عليه قبل 12 شهراً، وهذه النسبة مستقرة منذ الربع السابق. وانخفضت نسبة الفئة التي تشعر بثقة أقل إلى 38.3٪ في الربع الأول، مقارنة مع 41٪ في الربع الأخير من عام 2018.

وعكست مواقف المشاركين فيما يخص تكاليف المعيشة توافقاً مع الربع السابق، فتحسنت المعنويات بشكل كبير مقارنة بالربع الثالث 2018. وتراجعت نسبة الذين يخشون من أنهم لن يتمكنوا من تغطية نفقاتهم الأساسية إلى 40% مقابل 51٪ في الربع الثالث الماضي.

وكشف الاستطلاع عن امتصاص تأثير ضريبة القيمة المضافة، حيث ارتفعت نسبة الإعلان عن عدم التأثر بالضريبة إلى 31.6٪ في الربع الأول، من 22.8٪ في الربع الثالث 2018.