فنادق أبوظبي تسجّل رقماً قياسياً في أعداد الزوار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

كشف أحدث تقرير صادر عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي رقماً قياسياً مضاعفاً جديداً حققته العاصمة أبوظبي فيما يتعلق بأعداد الزوار ونزلاء الفنادق خلال الربع الأول من عام 2019، حيث سجّلت الإمارة نسبة نمو مقدارها 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يرجع النمو إلى ما تمتلكه العاصمة من بنية تحتية متميزة ومقومات ومعالم سياحية عالمية متطورة إلى جانب الفعاليات والبرامج التي نظمتها من بداية العام وحتى شهر مارس 2019، ومن بين هذه الفعاليات كأس آسيا 2019، ومعرض«آيدكس»، الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي، وموسم عروض أبوظبي، وغيرها الكثير. كما أسهمت المعالم السياحية ومواقع الجذب الثقافية والترفيهية ومن ضمنها عالم وارنرد براذرز أبوظبي، وقصر الحصن، ومكتبة قصر الوطن، في تحقيق هذا النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

وأظهرت إحصائيات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أنّ نتائج إيرادات الربع الأول قد زادت بنسبة 16,1%، إلى جانب زيادة ملحوظة تفوق نسبتها 15% في متوسط إيرادات الغرفة، بالإضافة إلى معدل إشغال وصلت نسبته إلى 79%. فيما شهدت إيرادات الغرف زيادة مقدارها 24,5%، إلى جانب ارتفاع ملحوظ أيضاً في إيرادات المأكولات والمشروبات بنسبة تصل إلى 10,4%.

169 فندقاً

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وشهدت الإمارة استقطاب 1,291,482 زائراً خلال الربع الأول من هذا العام أقاموا في 169 فندقاً وشقة فندقية في كافة أرجاء العاصمة، أي بزيادة مقدارها 6,600 زائر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. كما أظهرت الأرقام أيضاً أنّ أبوظبي استحوذت على نسبة زيادة في معدل متوسط طول الإقامة من قبل الزائرين بنسبة 2.1% خلال هذه الأشهر الثلاثة الأولى.

وقد أوضح تقرير دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أنّه كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد الزائرين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية بلغت نسبتها 13.8٪ في الربع الأول، بينما شهد متوسط ​​طول الإقامة للزائرين من المملكة المتحدة والصين والهند والمملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة أيضاً. وتخلل الربع الأول من السنة ارتفاعاً مقداره 51٪ في عدد الزوار القادمين إلى أبوظبي بغرض قضاء فترة الإجازة والترفيه مقارنة بالعام الماضي.

وسجلت منطقة العين أرقاماً متميزة ومرتفعة في عدد زوارها خلال هذه الأشهر الثلاثة الأولى، حيث بلغ عدد الضيوف الذين وصلوا إليها 132،751 زائراً، بنسبة نمو مقدارها 19.8٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبالإجمال فقد شهدت مناطق الإمارة الثلاث زيادة ملحوظة في نسبة معدلات الإشغال في الربع الأول، حيث ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.5٪ ومنطقة العين بنسبة 11.5٪ ومنطقة الظفرة بنسبة 1.1٪.

انطلاقة قوية

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تؤكد هذه الأرقام التي تغطي الربع الأول من العام على الانطلاقة القوية التي تعكس الثقة المتزايدة بالمنتج السياحي المتنوع والمتميز الذي توفره الإمارة. كما أنها تسلّط الضوء على نجاح الجهود الاستراتيجية لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية تقدم مختلف التجارب الفريدة، من المقومات التراثية والثقافية الغنية إلى الفعاليات الترفيهية العائلية وبيئة الأعمال التي تحتضن كافة المعارض والمؤتمرات عالمية المستوى».

وتابع غباش: «ومع دخولنا الربع الثاني من العام، نؤكد مواصلة العمل في تنظيم الحملات الترويجية وتوفير المزيد من العروض وبخاصة بالنسبة إلى الأسواق الرئيسية لتستمر في تسجيل المزيد من الأداء المتميز، ونؤكد التزامنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بتعزيز المقومات والفعاليات السياحية والثقافية القوية بالإمارة بهدف دعم توجهات النمو في قطاع السياحة، فقد حقق معرض أبوظبي الدولي للكتاب لهذا العام نسبة نمو بقدر 18% في عدد الزوار، جاذباً الخبراء والمؤلفين والعاملين بقطاع صناعة النشر والكتاب ومحبي الكتب من جميع أرجاء العالم إلى إمارتنا. ونحن على ثقة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أنّنا سنستكمل العمل على تحقيق المزيد من هذه النجاحات خلال هذا العام، ونتطلع إلى تحطيم أرقام قياسية جديدة خلال الأشهر القادمة، حيث نتوقع تحقيق نمو مطرد من خلال المضي قدماً في تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي ترضي تطلعات الزوار».