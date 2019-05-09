«الفطيم» تتوسع في «كايرو فستيفال سيتي مول»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة الفطيم مول عن إطلاق توسعة جديدة بمساحة 22,143 متر مربع في كايرو فستيفال سيتي مول، لتعزز مكانتها بصفتها أبرز مطوري مراكز التسوق والتجارب المتميزة في عالم التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تحمل المنطقة الجديدة اسم «فستيفال أفنيو»، وستضم 100 متجر، منها 60 محلاً تجارياً جديداً تقدم مختلف العلامات التجارية العالمية، إلى جانب 20 مطعماً ومقهى ومنطقتين للترفيه بمفاهيم جديدة، وهو ما يوفر تجربة لا مثيل لها في القاهرة الجديدة.

تقدم منطقة «فستيفال أفنيو» نخبة من العلامات التجارية الراقية التي ستعزّز تجربة المتسوقين، وتوفر لهم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل الساعات والمجوهرات وأزياء الرجال والسيدات.

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