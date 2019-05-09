ترامب يعيد الأمل بالتوصل لاتفاق تجاري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتتحكم بمصير الأسهم العالمية، بعد أن تخلَّى عن نبرة الأحد الحادة، حيث بدا الرئيس الأمريكي سعيداً، أمس، عندما غرَّد قائلاً: «إن المفاوضين الصينيين أبلغوا البيت الأبيض أنهم قادمون لواشنطن من أجل عقد صفقة تجارية».

سعادة ترامب انعكست على وول ستريت، وخصوصاً على داو جونز الذي كان أكبر الخاسرين في الجلستين الماضيتين، وكانت المؤشرات الأمريكية تتجه لتسجيل خسائر كبيرة، ما قبل السوق، لليوم الثالث على التوالي، إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي منحت المستثمرين بعض الاطمئنان فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبكين ينهي الخلاف الدائر بينهما منذ أكثر من 9 أشهر.

وارتفع داو جونز 50 نقطة، في حين سجل ستاندرد آند بورز ارتفاعاً بنسبة 0.09% في المقابل حقق ناسداك مكاسب بنسبة 0.11%.

وفي القارة العجوز، انخفضت أسهم أوروبا، أمس، للجلسة الثالثة في الوقت الذي تصاعدت فيه المخاوف بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكن نتائج أعمال إيجابية من شركات مثل وايركارد وسيمنس ساعدت أسهم ألمانيا على الصعود. ونزل المؤشر ستوكس 600 0.1% ليبلغ أدنى مستوياته في أكثر من أربعة أسابيع، ويتجه صوب خامس انخفاض في ست جلسات منذ بداية الشهر. وارتفع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية 0.1%.

وتضررت الأسهم الأوروبية أيضاً جراء قرار المفوضية الأوروبية الثلاثاء، تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو.

وتفوق المؤشر داكس الألماني في الأداء على بقية المنطقة بعد إعلانات أرباح إيجابية وبيانات تُظهر أن الإنتاج الصناعي زاد على غير المتوقع في مارس /‏‏‏ آذار.

وارتفعت أسهم سيمنس 3.6% بفضل أرباح أفضل من التوقعات من أنشطة الشركة الصناعية في الربع الثاني، في الوقت الذي بدأت فيه المجموعة الألمانية في فصل وتجزئة أنشطتها للكهرباء والغاز التي تعاني من مصاعب.

وصعدت أسهم وايركارد للمدفوعات بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح 2019، بينما تحاول درء مزاعم بشأن احتيال وتضليل محاسبي.

وفي آسيا، انخفض المؤشر نيكاي 1.5% لأقل مستوى في خمسة أسابيع أمس الأربعاء مع استمرار المخاوف من احتمال انهيار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الضغط على السوق، بينما دفع الين القوي أسهم شركات التصدير للهبوط.

وأقلق المستثمرين هبوط وول ستريت الثلاثاء، إذ مُني مؤشر داو جونز الصناعي بثاني أكبر خسارة يومية من حيث النسبة المئوية هذا العام.

وفقد نيكاي 321.13 نقطة ليغلق عند 21602.59 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ الثاني من إبريل /‏‏‏ نيسان عقب هبوط 1.5 في المئة يوم الثلاثاء مع عودة المستثمرين من عطلة استمرت عشرة أيام.

وأبقى احتمال أن يطول أمد حرب الرسوم على الأسهم المرتبطة بالصين منخفضة. وفقد سهم شركة صناعة معدات البناء كوماتسو 2.9%، ونزل سهم هيتاشي كونستراكشون ماشينري 2.7%.

وهبطت شركات التصدير بعد تراجع الدولار 0.3% إلى 109.92 ين، ولامس لفترة وجيزة أقل مستوى في ستة أشهر عند 109.905 ين.

ونزل سهم هوندا موتور 2.8%، وخسر سهم هينو موتورز 2.6%، وتراجع سهم تي دي كيه كورب 2.6%.