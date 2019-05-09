تعاون بين «دوبال» و«نورينكو» الصينية

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وقعت شركة دوبال القابضة وشركة شمال الصين للصناعات «نورينكو» مذكرة تفاهم شاملة خلال أسبوع منتدى الحزام والطريق الثاني في بكين لتعزيز التعاون الاستراتيجي في إطار رؤية دولة الإمارات 2021 ومبادرة الحزام والطريق الصينية. وتتضمن مذكرة التفاهم خططاً للتعاون المستقبلي المنشود في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة. وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور أعضاء من الإدارة العليا لكلا الجانبين.

وأشاد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة، بالتزام شركة نورينكو بالاستثمار في الاقتصاد الإماراتي وكذلك استثمارها المشترك مع الإمارات في البلدان المعنية بمبادرة الحزام والطريق. وفي هذا السياق قال ابن كلبان: «هناك العديد من القواسم المشتركة بين الإمارات والصين والتي تزيد من قيمة ونتاج التعاون المشترك ما بين الشركات الإماراتية والصينية. نحن اليوم نتطلع لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة نورينكو، ولا شك في أن مذكرة التفاهم هذه تشكل معلماً بارزاً في مسارنا المستقبلي».وأكد لو كايكوان، كبير نواب الرئيس في نورينكو أن شركته تشارك بشكل مكثف في عمليات التطوير والإنشاءات في إطار مبادرة الحزام والطريق.