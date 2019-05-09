شكرا لقرائتكم خبر عن 166 مليوناً أرباح «أورينت» بنمو 8% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
ارتفعت أرباح شركة «أورينت للتأمين» في الربع الأول إلى 166 مليون درهم مقابل 153 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 8%، كما ارتفعت الأقساط المكتتبة من 1.2 مليار درهم إلى 1.3 مليار درهم بنمو 8%، وارتفع إجمالي موجودات الشركة إلى 7.6 مليار درهم مقابل 7 مليارات درهم حتى نهاية العام الماضي 2018.
وقال عمر الأمين الرئيس التنفيذي للشركة: «هذه النتائج تشكل بداية قوية للعام 2019 وترسخ موقع الشركة القيادي في سوق التأمين في الدولة، وتسعى «أورينت للتأمين» إلى مزيد من تطوير الأعمال من خلال الشراكات الاستراتيجية وتطوير منتجات جديدة، لتحقيق نسب النمو المرجوة خلال الفترة المقبلة».
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