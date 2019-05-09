26 مليون درهم تداولات «دبي الإسلامي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

واصل مؤشر سوق دبي المالي التراجع بنسبة 0.48% عند مستوى 2712.87 نقطة، مع تراجع أسهم شركات العقار والبنوك والسلع والاستثمار والخدمات.

شهد السوق تداول 107.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 136.6 مليون درهم، نفذت من خلال 1994 صفقة، وجرى تداول أسهم 32 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 20 شركة.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات بقيمة 26 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 5.18 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة 22.13 مليون درهم، وهبط بنسبة 1.49% ليغلق عند 4.63 درهم، ثم سهم «السلام البحرين»، بسيولة ب22 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.62% إلى 0.8 درهم.

وسجل سهم «دبي للتأمين» الارتفاع الأكثر بنسبة 11.11% وأغلق عند 4 دراهم، تلاه سهم «اكتتاب»، بارتفاعه بنسبة 4.55% مغلقاً عند 0.23 درهم، ثم سهم «السلام القابضة»، وارتفع بنسبة 3.61% إلى 0.43 درهم.

وعلى العكس، نزل سهم «دي إكس بي» بنسبة 2.76% إلى 0.211 درهم، ثم سهم «داماك»، وهبط بنسبة 2.63% ليغلق عند 1.11 درهم، وجاء في المركز الثالث من حيث التراجع سهم «دار التكافل» بتراجعه 2.12% عند 0.55 درهم.