شراكة بين «تيكوم» ومؤسسة دبي للمستقبل لتسريع منظومة الابتكار

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وقعت مجموعة «تيكوم» العضو في «دبي القابضة» والمؤسس لمنصة «in5» المتخصصة بدعم رواد الأعمال وتمكين الشركات الناشئة، مذكرة تفاهم مع «مؤسسة دبي للمستقبل» و«سلطة دبي للتطوير»؛ من أجل تسريع مسيرة تطوير منظومة الابتكار في دبي ودولة الإمارات.

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الفرص المتاحة للمبتكرين والشركات الناشئة على المستوى المحلي والدولي، بالتعاون مع الجهات الحكومية في دولة الإمارات، وتوفير البيئة المناسبة لنمو المواهب، والارتقاء بمستويات تأسيس الأعمال والشركات.

وستقوم مؤسسة دبي للمستقبل بموجب هذه الاتفاقية بترشيح شركات ناشئة تحتضنها منطقة 2071 بمختلف مشاريعها ومبادراتها؛ لمنحها تراخيص تجارية تتيح لها ممارسة الأعمال بسهولة من خلال منصة «in5».

ويمكن لهذه الشركات الناشئة الاستفادة من سهولة تأسيس الأعمال والعديد من المزايا الأخرى في منطقة 2071؛ مثل: مساحات الأعمال الإبداعية والمرافق المتخصصة والبرامج التدريبية.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ وعبد الله بالهول الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمجموعة «تيكوم»؛ وجمال الشريف الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لسلطة دبي للتطوير.

تطوير قطاعات جديدة

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وقال عبد الله بالهول: «تأتي أهمية هذه الاتفاقية في إطار جهود إمارة دبي لاستباق الزمن ومواجهة التحديات المستقبلية للبشرية، وتحويلها إلى فرص نمو؛ عبر جذب أفضل العقول والشركات الناشئة من أنحاء العالم، والمساهمة في تمكين التعاون فيما بينها ومع الجهات الحكومية، وهو ما يسرع من تطوير منظومة الابتكار، ويكرس دبي مركزاً عالمياً لنماذج الحكومة الذكية، وصوغ مستقبل العمل».

وأضاف: «يسعدنا التعاون مع مؤسسة دبي المستقبل التي نشاركها الرؤية بتطوير منظومة الابتكار في الدولة؛ لنسهم في استشراف المستقبل وبنائه بأيدينا. وهذا ما نقوم به في «تيكوم»؛ إذ أسهمنا ونستمر بالإسهام في تحقيق طموحات دبي الاقتصادية من خلال تطوير قطاعات جديدة مبنية على الاقتصاد المعرفي والابتكار؛ إذ نقوم بفتح آفاق جديدة والعمل على جذب شركاء أعمال فاعلين من مختلف أنحاء العالم؛ من خلال تسهيل الأعمال في بيئة اقتصادية متطورة وديناميكية، وفي الوقت نفسه أثبتنا مراراً أن لدينا البيئة المثالية لدعم المواهب وقصص النجاح المحلية، وتمكينها من الانطلاق من دبي إلى العالم».

دعم الشباب المبتكر

وقال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «تمثل هذه الشراكة خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى مركز عالمي يستقطب الابتكارات والمبتكرين ويتيح الفرصة للمواهب والكفاءات والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، ليقوم بتحويل أفكارهم ورؤاهم المستقبلية إلى حلول مبتكرة ومشاريع قابلة للتنفيذ تدعم مسيرة التنمية».

وأضاف: «نتطلع دوماً لتعزيز الشراكات التي تسهم في توفير الدعم للشباب المبتكر عبر تسهيل إجراءات تأسيس مشاريع جديدة بالاستفادة من التسهيلات التي تقدمها منطقة 2071 كمنصة للتواصل مع الجهات الحكومية والشركات الرائدة في القطاع الخاص وبرامج مسرعات الأعمال العالمية، ما يوفر لهم فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وامتلاك المعرفة».

وتشكل منطقة 2071 منصة لتطبيق نموذج الإمارات لتصميم المستقبل من خلال مئوية الإمارات 2071، وتضم مجموعة من أبرز مختبرات تصميم المستقبل وتطوير الأفكار والتجارب والممارسات المبتكرة في العديد من القطاعات الرئيسية؛ مثل: الطيران والتعليم والصحة والطاقة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والصحة والخدمات اللوجستية وغيرها.

وقال جمال الشريف، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لسلطة دبي للتطوير: «تعد هذه الشراكة محطة مهمة تتماشى مع الإرث المتميز الذي تتمتع به سلطة دبي للتطوير الذي يهدف إلى تعزيز نمو دبي، بدعم من خلال إطار عمل تنظيمي قوي. وتطمح مذكرة التفاهم إلى تعزيز مكانة دبي باعتبارها إحدى مراكز الأعمال الرائدة في العالم والنهوض باستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها من خلال تيسير ممارسة الأعمال».