مبادرة «بيرل» تنظم ورشة عمل في السعودية

الرياض: ”الخليج 365”

تعاونت مبادرة «بيرل» على نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية في منطقة الخليج، مع مؤسسة الملك خالد في تنظيم ورشة عمل بعنوان: «نظرية التغيير: إعداد المناهج للتخطيط والتقييم الفعال» لدعم المتخصصين والعاملين في القطاع الخيري في المملكة العربية السعودية.

وعُقدت ورشة العمل بقيادة ريم خوري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة وايس والشريك المؤسس لمؤسسة كامن الاجتماعية، وأسامة الحناكي، مدير عام برنامج تصميم السياسات وكسب التأييد في مؤسسة الملك خالد. وتعرف المشاركون خلال الورشة على أفكار عملية حول مدى قدرة العمليات القائمة على التأثير والأدلة، مثل «نظرية التغيير»، على تعزيز تأثير القطاع الخيري في منطقة الخليج. وتضمنت ورشة العمل أيضاً استعراض المناهج الاستراتيجية المناسبة للشركات والمؤسسات التي تدعم الأعمال الخيرية والاجتماعية لقياس وتحقيق التأثير المنشود في القضايا التي تدعمها تلك المؤسسات.

وتعزز عملية إنشاء نظرية التغيير قدرة المؤسسات على تحديد الأهداف والنتائج القصيرة والطويلة الأجل، إضافةً إلى فحص الافتراضات الخارجية والداخلية. وتدعم نظرية التغيير الرشيدة المؤسسات في تطوير البرامج، والتواصل الخارجي، وتمثل شرطاً أساسياً للتقييم الفعال للعمل الخيري.