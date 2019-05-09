«نفط الهلال» تدعم مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي ال24 عن توقيع عقد رعاية مع شركة نفط الهلال كراعٍ فضي في المؤتمر المزمع انعقاده في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/‏أيلول 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وستتم استضافة شركة نفط الهلال بصفتها راعياً فضياً، والتي تعد أول وأكبر شركة خاصة تعمل في مجال الاكتشاف والتطوير والإنتاج في المنطقة إلى محور «الطاقة من أجل الازدهار» الذي سيتبناه المؤتمر؛ حيث ستعرض المشاريع التي ستنفذها في إقليم كردستان العراق .عقب توقيعه الاتفاقية مع الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، قال مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لنفط الهلال: «نحن في نفط الهلال سعيدون برعايتنا لهذا الحدث المهم والعالمي الذي يبرز إمارة أبوظبي باعتبارها مدينة عالمية المستوى والمعايير والتي تتبوأ مكانة ريادية في مجال الطاقة. وعلى مدى 50 عاماً، نحن نعد من رواد الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن فخورون بمشاركتنا في هذا الحدث الفريد من نوعه».