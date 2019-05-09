شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعي لإيقاف هدر 72% من الطعام في 12 منشأة لـ «إعمار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
أطلقت Winnow البريطانية بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، وبالشراكة مع «مجموعة إعمار للضيافة»، منتجها الجديد القائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي «Winnow Vision»، والذي من شأنه تغيير طريقة إدارة مخلفات الطعام في الإمارات.ويأتي الإطلاق بعد مرحلة الاختبار التي بدأت في مارس 2019. ومنذ ذلك الحين، اختبرت الشركة الناشئة منتجها في 12 عقاراً تابعاً لشركة «إعمار»، من بينها فندق أرماني دبي، والذي يقال إنه حقق وفورات إجمالية قدرها 148 ألف درهم في عام 2018، بينما أفادت التقارير أن المجموعة بأكملها قد وفرت 1.3 مليون درهم في الفترة نفسها، بسبب هذه التكنولوجيا الجديدة، (72%).
ويشمل نظام Winnow Vision كاميرا وموازين ذكية، إضافة إلى تكنولوجيا تعلم الآلة المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة، ويتعلم النظام كيفية مراقبة الأطعمة التي تُرمى في المخلفات وحسابها من ناحية الكلفة والأثر البيئي لهذه الأطعمة في المطابخ التجارية. ويمكن للشركات والطهاة وفقاً لذلك تعديل قراراتهم الخاصة بشراء المكونات، وهو ما يقلل النفقات، ويعالج مشكلة أساسية، وهي نفايات الطعام والإفراط في إنتاج الغذاء.
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