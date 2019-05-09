«مجلس رمضان الاقتصادي» يرصد دور التشريعات في جذب الاستثمارات

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تنظم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، الدورة الخامسة من فعاليات «مجلس رمضان الاقتصادي في الشارقة»، الأحد المقبل، في مركز جواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

ويستضيف المجلس، نخبة من ممثلي القطاع الحكومي والسفراء، وكبار رجال الأعمال والمستثمرين في الشارقة والدولة؛ لمناقشة سلسلة من الموضوعات والمحاور المتعلقة بدورة المجلس الجديدة التي حملت عنوان: «التشريعات الحكومية وإسهامها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية».

وتركز هذه الدورة على أهم القوانين والتشريعات التي صدرت على مستوى الدولة بشكل عام، وعلى مستوى الإمارة على وجه الخصوص؛ للنهوض بواقع قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر، ونقله نحو مراحل متقدمة من النمو والازدهار والتنوع، إضافة إلى دور هذه التشريعات في تسهيل عملية استقطاب الاستثمارات إلى الدولة وإمارة الشارقة.

كما يتناول المجلس أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية، بما يسهم في تشجيع ممارسة الأعمال في جميع المجالات الاقتصادية، وترسيخ موقع الدولة والإمارة على خريطة الوجهات المفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

يستعرض المجلس رؤية الدولة واستراتيجيتها في التوجه نحو قطاعات الاقتصاد الواعدة، بما يؤدي إلى نمو شامل في القطاعات كافة على مستوى اقتصاد الإمارة والدولة ككل.

وأكد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» أن دولة الإمارات عموماً، تنتهج منظومة تشريعية، تواكب التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية على المستويين الإقليمي والعالمي؛ لتحافظ على تنافسيتها، ولتبقى في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات من خلال امتلاكها لاقتصاد قوي يوفر جميع العناصر المحفزة لنمو الأعمال.

وأوضح السركال: إن تنظيم هذا المجلس يشكل منصة مهمة؛ لمناقشة الواقع الاستثماري في الدولة وإمارة الشارقة؛ حيث يجمع نخبة من أبرز العاملين والمسؤولين والمتخصصين بالشأن الاقتصادي، انطلاقاً من رؤية «شروق» لأهمية التكامل والتعاون بين جميع المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة.

وأشار إلى العوامل المحفزة للاستثمار ودعم بيئة الإعمال في إمارة الشارقة من ناحية مرونة التشريعات الاستثمارية، وتسهيل عملية تأسيس الأعمال والبيئة التنظيمية المواتية، وكذلك ما توفره من بنية تحتية متينة تجعل منها بوابة للمستثمرين إلى الأسواق الإقليمية العالمية، فضلاً عن القدرة المالية القوية للإمارة التي تمكنها من الاستمرار في ضخ الأموال على المشاريع التطويرية .وقال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن حزمة التشريعات الحكومية وخاصة المتعلقة بالاستثمار ترسخ من موقع دولة الإمارات في خريطة الوجهات المفضلة للاستثمار على الصعيد العالمي؛ حيث تحتل الدولة مكانة بارزة بين أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما أن القوانين والتشريعات الناظمة للاستثمار تُشرع الباب أمام المستثمرين العالميين، لتملك كامل لمشاريعهم في قطاعات محددة وفقاً لشروط يحددها القانون، ووسعت الدولة حزم الحوافز والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين العالميين، في المجالات التي تنسجم مع رؤية الإمارات الاقتصادية لعام 2021.

وأضاف العويس: إن البيئة القانونية والمحفزات الحكومية الكبيرة، مثل قوانين التملك الحر، وحق الانتفاع للأجانب غير المقيمين بالدولة في بعض المشاريع العقارية في إمارة الشارقة وغيرها الكثير من القوانين والتشريعات الحافزة للاستثمار، إضافة إلى التعاون الوثيق بين المؤسسات الحكومية وتضافر جهود القطاع الخاص؛ قد أثمرت عن كسب ثقة المستثمرين.

ولفت محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، إلى جهود دولة الإمارات المتكاملة والسياسات والتشريعات المرنة التي تنظمها لمصلحة المستثمرين، منوهاً بالموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة والبنية التحتية المتقدمة التي توفر البيئة الخصبة لنمو الأعمال، من الموانئ وخطوط النقل والمناطق الصناعية والمناطق الحرة وشبكة اتصالات واسعة.