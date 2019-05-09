«نور بنك» و«ميد»: التنسيق يحد من تجزؤ الدفع الإلكتروني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أشار تقرير جديد أصدره «نور بنك»، بالتعاون مع مجلة «ميد»، إلى أن التجزؤ الحاصل في قطاع الدفعات في الإمارات يمكن الحدّ منه؛ عبر تحسين التنسيق بين البنوك والجهات التنظيمية والقطاعات المتخصصة.

ويقدم تقرير «منظومة بطاقات الدفع المسبق والدفعات الرقمية في الإمارات»، لمحة عن مشهد الدفعات الحالي، كما يسلط الضوء على استمرارية النقود في الأسواق ونمو الدفعات اللانقدية. ويناقش التقرير أيضاً أثر الأدوات الرقمية على الخدمات المالية، مؤكداً، أهمية الابتكار والشمول المالي.

وقال جون إيسيفيديس، الرئيس التنفيذي لنور بنك: «إن توجه الإمارات نحو الحكومة الذكية والاقتصاد الرقمي من خلال الابتكار والتقنيات الرائدة يتماشى مع التحول الهائل الذي يشهده قطاع الخدمات المالية. ونحن في نور بنك ندرك تماماً تلك المستجدات؛ إذ إننا نعد التحول الرقمي جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا؛ لتقديم تجربة عملاء ممتازة. وفي مجال الدفعات، قمنا بإعادة تشكيل نموذج الأعمال؛ ليكون مرناً من خلال الشراكة مع أبرز اللاعبين في قطاع التكنولوجيا المالية، ما مكّننا من التميز وتعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا».

ويسلط التقرير الضوء على آراء ورؤى قدمها عدد من أبرز خبراء القطاع، مثل إحسان أحمد، رئيس خدمات المعاملات الدولية في نور بنك، وباتريك نجان، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة «كيو إف باي إنترناشيونال»، وكلير إنغرام بوغس، زميل الأبحاث في «دار الابتكار» بكلية ستوكهولم للاقتصاد، وعمير حميد، الشريك في قسم الخدمات المالية في «كيه بي إم جي لوور غلف». وقال إحسان أحمد: «تتحول السوق الإماراتية من المنظومة النقدية إلى المعاملات اللانقدية. ويحتل نور بنك مكانة رائدة في دعم هذا التحول».