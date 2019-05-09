غرفة أبوظبي تبحث التعاون مع الأرجنتين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



بحث محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مع فيرناندو دي مارتيني، سفير الأرجنتين لدى دولة الإمارات، سبل تطوير مجالات التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال والشركات في إمارة أبوظبي، ودولة الأرجنتين، بحضور عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة.

وأكد الرميثي على أهمية تعزيز الفرص لتنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين مجتمع الأعمال وفعالياته لدى البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن غرفة أبوظبي لن تدّخر جهداً لرفع مستوى هذه العلاقات إلى آفاق واسعة، لاسيما في قطاعات حيوية ومهمة، مؤكداً على كمّ الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها إمارة أبوظبي، ومنظومة التشريعات الاقتصادية والمزايا النسبية التي تمتلكها دولة الإمارات بشكل عام، ما جعلها أهم وأفضل وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي على مستوى العالم.

وأشاد فيرناندو دي مارتيني، بالتطور الاقتصادي الملحوظ بين البلدين في السنوات الماضية، داعياً إلى تعزيز استثمارات شركات ومؤسسات القطاع الخاص بأبوظبي، وتواجدها في الأسواق الأرجنتينية، خاصة في قطاعات الزراعة وقطاع الأغذية الذي تشتهر به الأرجنتين.